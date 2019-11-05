الألمانية: مقتل 4 متظاهرين وإصابة 100 بالرصاص والغاز جنوب العراق

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وكالة الأنباء الألمانيةالثلاثاء 2019/11/5 02:51 م بتوقيت أبوظبي
محتجون عراقيون - الفرنسية
قُتل 4 متظاهرين وأصيب أكثر من 100 آخرين، الثلاثاء، عندما فتحت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين عند بوابات ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي بغداد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
ونقلت وكالة الأنباء عن شهود عيان قولهم إن "القوات العراقية فتحت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق مئات المتظاهرين قبالة بوابات ميناء أم قصر التجاري على الخليج؛ ما تسبب في مقتل 4 متظاهرين وإصابة أكثر من 100 آخرين".
وذكر الشهود أن "القوات الأمنية سارعت إلى الانسحاب بعد إصرار المتظاهرين على مواصلة الاعتصام في مواقعهم وقطع الطرق أمام حركة الشاحنات".
وميناء أم قصر التجاري، محاصر منذ أيام، من قِبل المتظاهرين وهو من أهم موانئ العراق ويستقبل يوميا عددا كبيرا من البواخر المحملة بالسلع والبضائع.
من جانب آخر منع متظاهرون دخول الشاحنات وخروجها من مصفى نفط الديوانية بالعراق.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد؛ حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
وشهدت الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل 257 على الأقل، وأكثر من 3000 مصاب، بحسب أرقام رسمية.
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