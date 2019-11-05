أردوغان: أمريكا لا تزال تنفذ دوريات مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية لا تزال تنفذ دوريات مشتركة مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا في منطقة حدودية اتفقت أنقرة وواشنطن على إخلائها من الجماعة المسلحة.
وأبلغ أردوغان أيضا الصحفيين في البرلمان أنه سيتخذ قرارا بشأن إن كان سيلتقي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن كما هو مقرر هذا الشهر بعد التحدث معه هاتفيا.
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