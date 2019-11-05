عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضبط إرهابي شديد الخطورة داخل لبنان

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

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أعلن الجيش اللبنانى، إلقاء القبض على إرهابي شديد الخطورة، سبق له تنفيذ اعتداءات بحق عناصر من القوات المسلحة، وتسهيل انتقال عناصر المنظمات الإرهابية من وإلى البلاد، وتشكيل مجموعات إرهابية مسلحة وتزويدها بالأسلحة. وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني- في بيان اليوم الثلاثاء، أن جهاز مخابرات الجيش تمكن من ضبط الإرهابي نايف صالح رايد، والمتهم بتنفيذ اعتداء على دورية تابعة للقوات المسلحة على نحو أسفر عن مقتل ضابط وعنصر عسكري في شهر فبراير من العام 2013 في بلدة عرسال (بمحافظة بعلبك الهرمل- شمالي شرق البلاد).



وأشارت إلى أن الإرهابي المضبوط ساهم في تأمين انتقال العديد من الإرهابيين من وإلى لبنان، كما أنه يرتبط بأحد أكبر إرهابييّ مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين، وكان يقدم مساعدات لوجيستية لصالحه.

ولفتت مديرية التوجيه إلى أن هناك العديد من البلاغات والأحكام الصادرة غيابيا عن المحكمة العسكرية ضد الإرهابي صالح رايد، والتي تدينه بارتكاب جرائم إرهاب وتأليف عصابة إرهابية، والقيام بأعمال إرهابية وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويد الإرهابيين بها. وأكدت أنه جرى إحالة الإرهابي المتهم إلى سلطات التحقيق القضائية العسكرية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.