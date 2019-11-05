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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. أنباء عن سيطرة المتظاهرين على ميناء أم قصر في البصرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
سيطر متظاهرون عراقيون على ميناء مهم كما قاموا بقطع الطرقات في عدد من المدن الرئيسية.
وقالت مصادر عراقية إن المتظاهرين سيطروا على ميناء أم قصر في محافظة البصرة بشكل كامل.
وفي وقت سابق أحرق متظاهرون عراقيون علم إيران في مدينة كربلاء المقدسة عند الشيعة رافعين شعار “الموت لإيران” في مفارقة يقول مراقبون إنها بمثابة رسالة لطهران بأن النظام الديني في البلاد، والذي حكم طيلة أربعين عاما، يستنفد أوراقه الإقليمية، وأن شعاراته عن إسرائيل وأميركا لم تعد تشفع له في محيط إقليمي اكتوى بخطط الفوضى التي تنفذها طهران وبات يطالب بوقفها.
وكانت إيران أحيت الاثنين الذكرى الأربعين لعملية احتجاز الرهائن في سفارة واشنطن عبر تجمّعات مناهضة للولايات المتحدة خرجت في عدة مدن بأنحاء البلاد، ورفعت فيها لافتات عليها “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، النصر للإسلام”، إلى جانب مجسّمات تسخر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وشهدت الاحتجاجات العراقية المتواصلة منذ أسابيع، انعطافة كبيرة مساء الاثنين، عندما أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في كربلاء فيما انتقل المتظاهرون من ساحة التحرير في الرصافة إلى جانب الكرخ بعد السيطرة على جسر الأحرار ومناطق الصالحية وشارع حيفا والعلاوي.
وتوصف كربلاء بأنها قبلة الإيرانيين الشيعة، الذين يقصدونها مرات عديدة خلال العام الواحد، للتبرك بمرقد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، الذي يقع وسط المدينة.
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