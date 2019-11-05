عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أردوغان: المقاتلون الأكراد لم يغادروا المنطقة الآمنة في سوريا

الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

الخليج 365_متابعات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن وحدات حماية الشعب الكردية السورية لم تنسحب من ”منطقة آمنة“ مزمعة في شمال شرق سوريا، على الرغم من اتفاقات تركية مع الولايات المتحدة وروسيا.

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وأكد أردوغان لنواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، أن ”مقاتلي وحدات حماية الشعب ما زالوا في تل رفعت ومنبج وشرقي رأس العين التي استهدفتها تركيا في عمليتها الأخيرة“.

وأضاف أن ”تركيا ستلتزم باتفاقاتها طالما أوفت الولايات المتحدة وروسيا بوعودهما“.

وأبرمت تركيا اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، من ”المنطقة الآمنة“ التي تعتزم إقامتها في شمال شرق سوريا. وفي حين قالت واشنطن وموسكو إن المقاتلين غادروا، أكد أردوغان أن ”هذا لم يحدث“.