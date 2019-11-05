كويتي يقتحم مطعماً بسلاح ناري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كويتي يقتحم مطعما بسلاح ناري
الثلاثاء 5 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أقدم كويتي مقنع، اليوم الثلاثاء، على اقتحام أحد المطاعم مهددًا من فيه بسلاح ناري.
ووفق موقع ”أمن ومحاكم“ المحلي، فقد تم إلقاء القبض على الكويتي، حيث عثر بحوزته على 10 حبات من مواد مخدرة ومسدس غاز وقفازات وقناع.
وتبين أن الكويتي المتهم لديه سجل سوابق في قضايا المخدرات والسرقة، ولم يمض وقت طويل على خروجه من السجن المركزي.
ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة وملابساتها إلى حد اللحظة.
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