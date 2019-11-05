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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شرطة تركيا تعتدي على عامل نظافة فيديو الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، لشرطة تركيا وهى تعتدى على عامل نظافة تركي، بعد أن حاولوا أخذ الأشياء التى يحملها إلا أنه رفض أن يعطيهم إياها.

ويقول عامل نظافة فى الفيديو موجهًا حديثه للشرطة التركية: "لماذا؟ لماذ؟ لماذا؟.. قل لي لماذا ستأخذون أشيائي؟، فيما ردت الشرطة التركية:"ممنوع هذا ممنوع.. ماذا تقول يا أنت.. تعالى إلى هنا". Advertisements ويرد المواطن التركى على شرطة أردوغان قائلا: "لا لن أعطيكم إياها، اتركوني لن أعطيكم شيئًا لماذا؟.. اترك لن أعطيكم..اترك.. لن أعطيكم.. لن أعطيكم اتركنى".

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