شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «شقيقة البغدادي» وزوجة ابنها و 5 أحفاد في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (إسطنبول)

اعتقلت قوات تركية في شمال سوريا شقيقة لأبو بكر البغدادي زعيم ما يسمى بـ«تنظيم داعش» الذي قتل نهاية أكتوبر الماضي في هجوم نفذته وحدة كوماندوز أميركية، حسب ما أفاد مسؤول تركي اليوم (الثلاثاء).

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه «قبضت تركيا على شقيقة أبو بكر البغدادي في أعزاز» بشمال غرب سوريا.

وأوضح «قبض على رسمية عواد المولودة عام 1954 خلال هجوم على معسكر قرب أعزاز».

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وأضاف أن شقيقة البغدادي كانت برفقة زوجها وزوجة ابنها وخمسة أطفال.

وقال إن «البالغين الـ 3 يخضعون للاستجواب» مؤكدا أن «ما سنعلمه (من الاستجواب) سيساعد تركيا وكذلك باقي أوروبا على حماية نفسها بشكل أفضل من الإرهابيين».

من جهته، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «قوات تركية ألقت القبض على أخت البغدادي أمس بالليل في مخيم في ضواحي مدينة أعزاز».

وأوضح أنه تم اعتقالها مع زوجها وزوجة ابنها وأحفادها الخمسة، مشيرا كذلك إلى اعتقال «أربعة عراقيين آخرين».

وتقع مدينة أعزاز في منطقة بشمال غرب سوريا تسيطر عليها تركيا بعد الهجوم العسكري الذي نفذته عام 2016.