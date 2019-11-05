شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء السعودي: طرح أرامكو يعزز دورها الاقتصادي عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم الثلاثاء أن إعلان أرامكو نيتها طرح جزء من أسهمها يعزز دورها الاقتصادي عالميا، مؤكداً أن طرح جزء من أسهم أرامكو يأتي كخطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030.

ووصف مجلس الوزراء، ما أعلنته شركة أرامكو السعودية عن نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى السوق المالية السعودية "تداول " بأنه يأتي "تعزيزاً لدورها المحوري في المملكة وفي الاقتصاد العالمي، والإسهام في تلبية الطلب العالمي المتداول على الطاقة، والمحافظة على تأمين الإمدادات العالمية".

Advertisements

وقال المجلس إن هذه الخطوة "مهمة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030، وصنع المبادرات التي تم تحديدها في برنامج التحول الوطني. ودليلا على المكانة الدولية على الأسواق المعنية المالية".

واستعرض مجلس الوزراء السعودي، ما جاء في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020، وما اشتمل عليه من تبيان لتطور أداء المالية العامة خلال العام 2019، والمستهدفات المالية والاقتصادية للعام 2020، على المدى المتوسط، وكذلك أهم المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها في عام 2020، في إطار رؤية المملكة 2030، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

وأشاد المجلس بما حملته النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية من تقدم ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام 2019، مدعومة بنمو القطاع غير النفطي، وذلك في إطار سعي المملكة أن يكون الاقتصاد منيعاً تجاه التحديات المحلية والعالمية.