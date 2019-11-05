شكرا لقرائتكم تسيير الدورية الروسية - التركية المشتركة الثانية شمالي سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسيير الوحدات الروسية والتركية، اليوم الثلاثاء، الدورية المشتركة الثانية في منطقة عين العرب شمال شرقي سوريا عند الحدود التركية.

وتعد هذه الدورية الثانية بعد أن سير الطرفان في الأول من نوفمبر الجاري دورية مشتركة عند الشريط الحدودي مع تركيا في ريفي عامودا والدرباسية، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

ونفذ الجانبان الدوريات الأولى يوم الجمعة حول بلدة الدرباسية الحدودية إلى الشرق من منطقة أجبرت أنقرة وحلفاؤها وحدات حماية الشعب الكردية على الخروج.

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ويأتي تنفيذ الدوريات المشتركة وفقا للمذكرة الروسية - التركية، التي وقعها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في 22 أكتوبر الماضي بمدينة سوتشي.

وتضمنت المذكرة عددا من النقاط، أهمها انسحاب القوات الكردية بأسلحتها عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة، وتسيير دوريات مشتركة روسية-تركية في المنطقة.

وشنت تركيا وقوات المعارضة السورية المتحالفة معها قبل نحو شهر هجوماً عبر الحدود على وحدات حماية الشعب الكردية وسيطرت على منطقة

طولها 120 كيلومترا على امتداد الحدود.

واتفقت موسكو وأنقرة فيما بعد على إبعاد المقاتلين الأكراد إلى عمق لا يقل عن 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية وعلى تنفيذ دوريات مشتركة لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.