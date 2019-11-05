الخارجية الأمريكية تكشف عن علاقة السعودية والامارات بالإرهاب في عام 2018

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – واشنطن



اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية بعلاقة الامارات بالارهاب، نؤكدة في تقريرها حول الإرهاب لعام 2018، إن دولة الإمارات مثلت خلال العام المنصرم، محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية.

وأكد التقرير “أن الإمارات التي تدعمها الادارة الامريكية بقوة على مختلف الاصعدة، باتت مركزاً تستخدمه المنظمات الإرهابية لتلقي وإرسال الدعم المالي”. لافتا إلى أن “الإمارات بحاجة إلى مؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيم الدولة والقاعدة”.

وأضاف التقرير،، أن استغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية بالإمارات يشكل مصدر قلق كبير، مشيراً إلى أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية لديها أعاقت تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.

وفيما يتعلق بالمملكة السعودية، قال التقرير إن المملكة تواصل الدعم للآراء غير المتسامحة في عدد من البلدان، مشيراً إلى أن بعض الكتب الدراسية في السعودية ما زالت تتضمن لغة تحرض على التمييز وعدم التسامح والعنف.