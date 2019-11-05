أحمد أبو هشيمة يستقبل "أمح الدولي" في مكتبه:" معجون كورة"

أحمد أبوعقيل

يبدو أنه ليس لاعبى كرة القدم فقط، المهتمين بـ"أمح الدولى" المشجع الأهلاوى ذو الاحتياجات الخاصة المعروف بحبه وانتماءه للنادى الأهلى، وصداقاته مع عدد كبير من اللاعبين، سواء الممارسين للعبة، أو حتى المعتزلين.

في لفتة طيبة استقبل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، "أمح" مشجع الأهلي الشهير في مكتبه، مشيرا إلى أن أمح يعشق الكرة والنادي الأهلي .

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ونشر أبو هشيمة فيديو بصحبة أمح على صفحته الشخصية فيس بوك وعلق قائلا:" أمح العالمي زارني في مكتبي النهارده واتكلمنا كتير في الكورة وحاجات تانيه. أمح من الناس اللي روحه الكورة و النادي الأهلي.