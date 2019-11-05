otv: ما يحكى عن شرط الحريري تغييب باسيل عن اية حكومة يترأسها غير دقيق

اشارت قناة "otv" الى ان هناك تكتم شديد من طرفي رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ والوزير ​جبران باسيل​ حول مضمون اجتماعهما امس، واوساط الاول تؤكد ان كل ما ورد بالاعلام غير دقيق. وذكرت ان ما يحكى عن شرط الحريري تغييب باسيل عن اية حكومة يترأسها غير دقيق وهو لم يقل هكذا كلام امام ضيفه امس.

ولفتت "otv" الى ان الاتجاه هو لحكومة تكنوسياسية لا يتعدى عدد وزرائها الـ 24.