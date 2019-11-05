جنبلاط:النصب التذكاري على دوار بعقلين مقدس ولن نسمح بتدنيسه

شدد رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط على انه "مع احترامي لحرية الرأي والتعبير لكن للحزب التقدمي الاشتراكي مقدسات. ان النصب التذكاري على دوار بعقلين هو تراث الحزب والجبل منذ ثورة 1958 إلى التضحيات الهائلة اثناء الحرب الاهلية حفاظا على الوجود ودفاعا عن عروبة ​لبنان​ وفي مواجهة ​اسرائيل​. ان هذا النصب مقدس ولن نسمح بتدنيسه".

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