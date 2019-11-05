ستريدا جعجع: نحن كحزب سياسي لن نشارك بأي حكومة سياسية

لفتت النائب ​ستريدا جعجع​ الى ان البيانات التي صدرت مؤخراً عن ​بكركي​ تحاكي وجع اللبنانيين. واشارت بعد لقائه البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ مع النائب جوزيف اسحاق في بكركي، الى اننا "تطرقنا اليوم الى هذا الخصوص وتمنينا على غبطته ان تكون ​الحكومة​ مؤلفة من مستقلين والا سنكون امام ​انفجار​ بشري".

وذكرت جعجع انه " بغض النظر ما إذا سيعود ​الحريري​ ام لا وهذا موضوع نقاش داخل التكتل لكننا لن نشارك بحكومة سياسية". اضافت "نحن مع تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، وصحيح ان الرئيس يستطيع ان ياخذ وقته، ولكن ماذا يوجد بعد اكثر مما حصل في الاسابيع الثلاثة الاخيرة حيث نزل مليون ونصف مليون شخص للمطالبة بأبسط الامور الحياتية، وتمنت على ​الرئيس ميشال عون​ الاسراع بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لان الوضع لا يحتمل اكثر".

اضافت جعجع "نحن كقوات لن نقبل لأي طرف خارجي التدخل في تشكيل الحكومة، واطلقنا صرخة عندما كنا في الحكومة وهذا ما قاله أيضا رئيس حزب القوات سمير جعجع في بعبدا عندما طالب بحكومة تكنوقراط".