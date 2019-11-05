موظفو تلفزيون المستقبل اعتصموا أمام مبنى الادارة في سبيرز

نفذ موظفو "المستقبل" اعتصاما أمام مبنى الادارة في ​سبيرز​ للمطالبة بمعرفة مصيرهم ونيل مستحقاتهم. وعلق المعتصمون لافتات على سياراتهم، وكتب على إحداها: "موظفو ​تلفزيون المستقبل​ يعانون".

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