باسيل التقى كوبيش وعرض معه التطورات في لبنان

‏إستقبل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ المنسّق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش وعرض معه التطورات في لبنان من جوانبها المختلفة وكان تطابق في وجهات النظر لجهة وجوب الحفاظ على الاستقرار والعمل من ضمن المؤسسات و​الدستور​ ‏لإحداث التغييرات الإصلاحية اللازمة بالاستماع الى صوت الناس وتلبية مطالبهم من دون المسّ بالانتظام العام.

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