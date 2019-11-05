سليم عون: بدأ اليوم "أوادم الثورة" بإستردادها وتحركوا بإتجاه مبنى Touch

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ الى انه "بدأ اليوم "أوادم الثورة" بإستردادها من سارقيها وبتصحيح بوصلتها، فتحركوا بإتجاه مبنى شركة "Touch"، من دون ​قطع طرقات​ ومن دون سباب وشتائم، وطالبوا بالإصلاح في ​قطاع الإتصالات​ مع إشارتهم الصحيحة إلى أن الخدمة في هذا القطاع هي الأغلى في ​العالم​".

ولفت عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "هكذا تحرك محقّ وحضاري، يمثّلني أنا ايضاً".