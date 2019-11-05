اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون الى انه "بدأ اليوم "أوادم الثورة" بإستردادها من سارقيها وبتصحيح بوصلتها، فتحركوا بإتجاه مبنى شركة "Touch"، من دون قطع طرقات ومن دون سباب وشتائم، وطالبوا بالإصلاح في قطاع الإتصالات مع إشارتهم الصحيحة إلى أن الخدمة في هذا القطاع هي الأغلى في العالم".
ولفت عون في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "هكذا تحرك محقّ وحضاري، يمثّلني أنا ايضاً".
كانت هذه تفاصيل خبر سليم عون: بدأ اليوم "أوادم الثورة" بإستردادها وتحركوا بإتجاه مبنى Touch لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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