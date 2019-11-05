جريحان باشكال بين المتظاهرين والمارة على خليفة ازالة العوائق في راشيا

سقط جريحان اثر اشكال على طريق عام راشيا عند مفترق بلدة العقبة، على خلفية ازالة العوائق بين عدد من المحتجين قطعوا الطريق الرئيسية، والمارة من ابناء المنطقة، ما ادى الى تدافع واشتباك بالايدي، وقد نقلا الى مستشفى راشيا الحكومي للمعالجة.
وتدخلت قوة من مخابرات الجيش، وفضت الاشكال، وعمدت الى فتح الطريق وازالة العوائق.
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