جريحان باشكال بين المتظاهرين والمارة على خليفة ازالة العوائق في راشيا

سقط جريحان اثر اشكال على طريق عام ​راشيا​ عند مفترق بلدة العقبة، على خلفية ازالة العوائق بين عدد من المحتجين قطعوا الطريق الرئيسية، والمارة من ابناء المنطقة، ما ادى الى تدافع واشتباك بالايدي، وقد نقلا الى ​مستشفى راشيا الحكومي​ للمعالجة.

وتدخلت قوة من ​مخابرات الجيش​، وفضت الاشكال، وعمدت الى فتح الطريق وازالة العوائق.