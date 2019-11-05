أبي رميا: المطلوب صدمة ايجابية تجاه الرأي العام من خلال أشخاص لديهم الكفاءة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ "إننا ضد استعمال ​العنف​ ولكن لنكون صريحين، لا أحد ضد ​الثورة​ في منطلقاتها كما بدأت ولكن ​الدستور​ كما يكفل حق الناس في التعبير، فهو يكفل حرية الناس في التنقل ونشهد من أسابيع زيادة التوتر بين المواطنين عند الوصول إلى حواجز واقفال الطرقات يخلق نوع من الاضطرابات بين المواطنين وواجب ​القوى الامنية​ أن تحفظ الامن وانا مع فتح الطرقات لان حرية التنقل مكفولة في الدستور ومن يريد التظاهر فليتظاهر في الساحات بطريقة حرة ومسؤولة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت أبي رميا إلى أن "المنطق يقول ان هناك تشكيلة للحكومة نرسلها إلى ​مجلس النواب​ لتأخذ ثقته والمطلوب حكومة تأخذ هذه الثقة من اجل عدم الذهاب إلى المجهول وعدم العيش في مأزق جديد"، معتبراً أن "المنطق التقليدي في تشكيل الحكومات مرفوض والامر ليس محاصصة لكن هناك الكثير من الامور المطلوب أن يتم تحقيقها قبل التشكيل من أجل أن تأخذ ​الحكومة​ ثقة المجلس وهذا المجلس مكون من كتل نيابية يجب ان تعطي الثقة للحكومة ​الجديدة​".

وأكد ان "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ يحاول حل المشكلة على أساس عدم الدخول بمسار زمني طويل من أجل التأليف ويجب اعتماد مبدأ السرعة وليس التسرع"، مشيراً إلى أن "المطلوب صدمة ايجابية تجاه الرأي العام من خلال أشخاص لديهم الكفاءة ولا تحوم حولهم شبهات فساد لتكون الحكومة المقبلة منتجة".