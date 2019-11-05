خليل مدد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة

أصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط عبر الاستفادة من أحكام المادة 68 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 ( ​قانون الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 ) لغاية 14/11/2019 ضمناً. كما أصدر الوزير خليل قراراً آخر بتمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة عن الفصل الثالث من العام 2019 لغاية 11/11/2019 ضمناً.

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