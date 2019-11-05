بول كنعان زار البطريرك الراعي وعرض معه الأوضاع الراهنة

زار رئيس "تجمّع موارنة من اجل ​لبنان​ ​بول كنعان​، ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، وعرض معه للأوضاع الراهنة. واكد كنعان "ضرورة تأمين الظروف الملائمة للاسراع في اجراء ​الاستشارات النيابية​ لتكليف رئيس جديد للحكومة، وتشكيل ​الحكومة​ في اقرب فرصة قبل ان تتفاقم ​الأزمة​، لاسيما مالياً واقتصادياً، مع ما يعنيه ذلك من انعكاس سلبي على جميع اللبنانيين".

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