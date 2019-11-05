جددت إدارة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ تأكيد دعمها ​الجيش اللبناني​ و​الأجهزة الأمنية​، مشددة على أنه لم يتم تأخير أي نفقات أو مشتريات، من دون أن توضح ما إذا كان تجميد مبلغ الـ105 مليون ​دولار​ من المساعدات لا يزال قائما. وأفاد مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ لصحيفة "The National" بأن التزام ​الولايات المتحدة​ بتعزيز الجيش اللبناني مستمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بالخارجية الاميركية: التزام الولايات المتحدة بتعزيز الجيش اللبناني مستمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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