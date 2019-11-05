صاحب موقع "أخبار زحلة": تم التهجم علي في زحلة ورمي الحجارة على سيارتي

كشف صاحب موقع "​أخبار​ زحلة" أليكو حجا عن أنه "تم التهجم عليه عند دوار زحلة من قبل إحدى المتظاهرات والتي تدعو م.م. وذلك خلال محاولته تصوير عملية فتح الطريق وإزالة الخيم، حيث عمدت على شتمه وإهانته امام الناس وعندما طلب مني ​الجيش​ مغادرة المكان من أجل فض الاشكال تم رمي الحجارة على السيارة أثناء ذلك".

وكانت قد أفادت "النشرة" انه تم التعرض للصحافي ا.ج على دوار زحلة اثناء تغطيته الاعتصام من قبل مجموعة عرف منها م.م موظفة في الشؤون الاجتماعية بزحلة.