اعتصام لطلاب LAU في بلاط جبيل على الطريق المؤدي الى الجامعة

اعتصم طلاب ​الجامعة اللبنانية الاميركية​ LAU، بلاط على الطريق المؤدي الى حرم الجامعة ومنعوا ​الاساتذة​ من الوصول اليها، داعين الادارة الى تفهم وضعهم لانه لا يجوز لطلاب ان يتعلموا وآخرين غير قادرين على الوصول، وذلك في ظل تواجد لعناصر ​الجيش​ وشرطة بلدية بلاط.

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