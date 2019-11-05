معوض في الذكرى الـ30 لانتخاب الرئيس معوض: للمصالحة مع مفهوم المصلحة الوطنية

اشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الذكرى الـ30 لانتخاب الرئيس رينه معوض، الى انه "في الذكرى الـ30 لانتخاب رينه معوض ما أحوجنا اليوم جميعاً لاستعادة خطاب القسم الذي تلاه".
واضاف معوض "فنعمل لمصالحة فعلية بين الشعب والسياسيين والأهم لمصالحة مع مفهوم المصلحة الوطنية العليا لبناء وطن يحقق أحلام اللبنانيين ويتوافق مع طاقاتهم الرائعة عوض الغرق في مستنقع المخاطر الكبرى التي تحدق بنا قبل فوات الأوان".
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