الخارجية الفرنسية: إعلان إيران تقليص التزاماتها النووية مخالف للاتفاق النووي

اعتبرت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ ان إعلان ​إيران​ تقليص التزاماتها النووية مخالف للاتفاق النووي. يذكر ان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعلن في خطاب اليوم، إن إيران ستتخلى عن التزامات جديدة في ​الاتفاق النووي​ الذي أبرمته في 2015، وستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فوردو جنوب طهران. وأمهل روحاني الدول التي لا تزال ملتزمة باتفاق فيينا (الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، شهرين إضافيين لتلبية مطالب إيران، وإلا فستتخلى بلاده عن المزيد من الالتزامات.

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