وزير الداخلية التركي: زملاؤنا يحققون مع شقيقة البغدادي

أكد وزير الداخلية التركي ​سليمان صويلو​ "إلقاء القبض على شقيقة زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​، في عملية أمنية أمس الإثنين في مدينة ​أعزاز​ شمالي ​سوريا​، والتحقيق معها من قبل جهات أمنية تركية"، موضحاً أنه "أمس الإثنين تم إلقاء القبض على شقيقة البغدادي مع زوجها في أعزاز السورية في عملية أمنية، وزملاؤنا هناك يجرون تحقيقاتهم"

وحول سجناء تنظيم "داعش" الارهابي، انتقد صويلو "تصريحات المسؤولين البلجيكيين عندما قالوا " ليتم التحقيق مع الدواعش في المكان الذي ارتكبوا فيه جرمهم" قائلا :" لماذا لا يتم ترحيل الدواعش إلى دولهم الأوروبية"، مؤكداً "أنهم عازمون على إرسالهم إلى بلدانهم رغم محاولة حكوماتهم التملص من رعاياهم المنتمين لـ"داعش"، عبر إسقاط الجنسية عنهم".