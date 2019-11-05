رجحت هيئة البث الإسرائيلي "أن يحسم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قبل نهاية الشهر مسألة تقديم رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إلى المحاكمة في الملفات الثلاثة المنسوبة إليه"، موضحةً أن "مندلبليت يواصل مداولات ماراثونية مع كبار المسؤولين في ​النيابة العامة​، في حين طالب وزير ​العدل​ الإسرائيلي، أمير أوحانا، بإجراء التحقيق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلي ترجح اتهام نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.