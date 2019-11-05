مسؤول روسي: محاولات واشنطن التمركز بمنطقة حقول النفط شمال سوريا غير مقبول

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن "موسكو تعتبر محاولات واشنطن التمركز شمال شرقي سوريا في منطقة حقول النفط، أمر غير مقبول"، مشيراً إلى ان "أي تصرفات، تلك التي تحاول الولايات المتحدة تعزيز وجودهـا العسكري غير الشرعي، هي، من وجهة نظرنا، مخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة".
من جهة ثانية، أعلن فيرشينين عن "استعداد موسكو تسهيل عقد مفاوضات بين دمشق والأكراد لتسهيل انضمام "قسد" إلى الجيش السوري"، مشيراً إلى "إننا قلنا أكثر من مرة بأننا نؤيد إجراء حوار بين ممثلي الأكراد والحكومة المركزية في دمشق، ونعتبر الأكراد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السوري".
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