مسؤول روسي: محاولات واشنطن التمركز بمنطقة حقول النفط شمال سوريا غير مقبول

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ أن "​موسكو​ تعتبر محاولات ​واشنطن​ التمركز شمال شرقي ​سوريا​ في منطقة حقول ​النفط​، أمر غير مقبول"، مشيراً إلى ان "أي تصرفات، تلك التي تحاول ​الولايات المتحدة​ تعزيز وجودهـا العسكري غير الشرعي، هي، من وجهة نظرنا، مخالفة للقانون الدولي وغير مقبولة".

من جهة ثانية، أعلن فيرشينين عن "استعداد موسكو تسهيل عقد مفاوضات بين دمشق و​الأكراد​ لتسهيل انضمام "قسد" إلى ​الجيش السوري​"، مشيراً إلى "إننا قلنا أكثر من مرة بأننا نؤيد إجراء حوار بين ممثلي الأكراد و​الحكومة​ المركزية في دمشق، ونعتبر الأكراد جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السوري".