أردوغان: دفعنا مبالغ كبيرة لأميركا لشراء إف35 لكنها لم تسلمنا الطائرات

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى "إننا دفعنا مبالغ كبيرة للولايات المتحدة لشراء إف35 لكنها لم تسلمنا الطائرات"، معلناً عن أن "الدوريات الأميركية الكردية مستمرة وهذا ليس جزءا من الاتفاق".

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