لافروف: موسكو لا ترى فرصا للوصول لأي اتفاق مع واشنطن حول الوضع بشمال سوريا

أكد وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ أن "​موسكو​ لا ترى فرصاً للوصول إلى أي اتفاق مع ​واشنطن​ حول الوضع في ​شمال شرق سوريا​"، مشيراً إلى أن "أميركا تنتهك بشكل صارخ قرار الامم المتحدة حول الصفقة النووية الايرانية"، مضيفاً "انسحاب الوحدات الكردية المسلحة من المنطقة الحدودية شمال شرق سوريا بعمق 30 كلم".

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