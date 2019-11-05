مسؤولة أممية: اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تتقدم بشكل إيجابي

اعتبرت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، جنيفر فينتون ان "اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف ب​سويسرا​، تتقدم بشكل إيجابي"، مشيرةً إلى أن "اجتماعات اللجنة الدستورية تتقدم بشكل إيجابي، وهو أمر يسعد ​الأمم المتحدة​، كما أن بيدرسون سعيد من سير الاجتماعات".

ولفتت إلى أن "الجهات اتفقت في أقل من أسبوع على مدونة السلوك التي طرحها بيدرسون، كما تم التوافق على لجنة الصياغة المكونة من 45 عضوا بين النظام والمعارضة و​منظمات المجتمع المدني​"، مشيرةً إلى ان "الجهات السورية اتفقت على جدول أعمال بقية الاجتماعات، وتسير الأجواء بإيجابية وحققت الأطراف تفاهمات في مواضيع عديدة خلال فترة قصيرة".