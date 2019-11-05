واشنطن تعلن مكافأة 20 مليون دولار لمعلومات عن أقدم رهينة أمريكي بإيران

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ، اليوم، عن مكافأة جديدة تصل إلى 20 مليون دولار؛ للحصول على معلومات بشأن المواطن الأمريكي روبرت ليفينسون، الذي تم احتجازه كرهينة في إيران بمشاركة نظامها الحاكم، مشيرة إلى أن ليفينسون يعد أقدم رهينة قيد الاحتجاز في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت اليوم أيضا إجراءات ضد تسعة أشخاص عينهم علي خامنئي، المرشد غير المنتخب للنظام الإيراني، والذي يتولى مكتبه مسؤولية "أجندة التطرف" لإيران.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي من أجل منع تدفق الأموال إلى "شبكة الظل" من مستشاري خامنئي في الشئون العسكرية والخارجية الذين ظلوا طوال عقود يضطهدون الشعب الإيراني، ويدعمون الإرهاب، ويطورون سياسات مزعزعة للاستقرار حول العالم، وهي إجراءات تستهدف من عينهم خامنئي سواء في مكتبه أو في أركان القوات المسلحة أو في السلطة القضائية.

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مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي اختيار رئيس جديد لمجلس العموم البريطاني يختار النواب البريطانيون الاثنين رئيسًا جديداً لمجلس العموم، في مناسبة لم تكن تحمل أهمية في الماضي لكنّها باتت حاليًا ذات دلالة بالغة بعد الدور الذي لعبه صاحب هذا المنصب السابق في ملف بريكست. وترشّح ثمانية نواب للحلول محل، جون بركاو الذي وضع نفسه في واجهة الجدل المرتبط ببريكست عبر اختيار تعديلات وإدخال اجراءات لأنصار مغادرة الاتحاد الأوروبي، فيما يقول البعض أنها صُمّمت لعرقلة خروج لندن من التكتل. وواجه بركاو اتّهامات بأنه عزز ثقافة قائمة على التنمّر ضمن البرلمان. لكن شخصيته اللامعة وأسلوبه المميّز في البرلمان أكسباه مكانة دولية وزادتا من أهمية منصبه. ويبدو ليندساي هويل، نائب بركاو منذ العام 2010، الأوفر حظًا للحلول محله. لكن تتنافس كثير من الشخصيات السياسية البارزة كذلك على المنصب. وكان هويل نائبًا في حزب العمال على مدى 22 عامًا وشغل منصب نائب بركاو منذ العام 2010. وكان قد رفض مؤخراً تعديلات، كان من شأنها أن تصعّب على بوريس جونسون، رئيس الوزراء إجراء انتخابات عامة، تقررت الآن في 12 كانون الأول/ديسمبر. في مؤشر على أنه قد يتّبع مساراً مختلفًا عن ذاك الذي اتّخذه بركاو. لكن المرّشح للمنصب البالغ من العمر 62 عامًا، يتفق مع سلفه في انزعاجه من النوّاب الصاخبين، إذ وبّخ في إحدى المرّات الأسكتلنديين القوميين لدندنتهم نشيد الاتحاد الأوروبي في المجلس. وتعهّد هويل في مقابلة نشرت في صحيفة "صنداي تايمز" بإصلاح ما اعتبر أنه تحوّل إلى "برلمان سام". وقال "لا أريد أن نعتدي على بعضنا البعض وأعتقد أن علينا الانتهاء من الأمر سريعًا والتأكد من تحوله (مجلس العموم) إلى مكان أهدأ". مرشحات نساء لمجلس العموم وتبدو منافسته الأقرب النائبة العمّالية هارييت هارمان، التي قضت أطول مدة كنائبة امرأة في البرلمان البريطاني. ودخلت مجلس العموم عام 1982، وشغلت منصب نائب زعيم حزب العمال من العام 2007 حتى 2015، كما تزعّمت الحزب مرتين في 2010 و2015 ريثما تم اختيار زعيمه في المرتين. وتعرف وزيرة العدل السابقة بمواقفها النسوية ولطالما دافعت عن القضايا المرتبطة بالعدالة الاجتماعية. وبين المرشحات كذلك، نائبة بركاو الثانية منذ 2013 إليانور لاينغ. ودخلت المحافظة البالغة من العمر 61 عامًا البرلمان سنة 1997 وسبق أن شغلت منصب المتحدثة باسم الحزب بشأن اسكتلندا. وبين الشخصيات التي تخوض المنافسة القس السابق في كنيسة إنكلترا والنائب عن حزب العمال حاليًا كريس براينت. وكان حفل الشراكة المدنية الذي أقامه النائب المثلي جنسيًا والبالغ من العمر 57 عامًا في 2010 الأول من نوعه في البرلمان. وأعلن بركاو استقالته الخميس من المنصب الذي شغله لعشر سنوات. وبرز رئيس المجلس الذي شهد على أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات الحادة في البرلمان كشخصية مثيرة للجدل يكرهها أنصار بريكست بينما يشيد بها معارضوه. وحظيت لقطات جمعتها محطة تلفزيونية ألمانية لبركاو وهو يحاول تهدئة النوّاب الصاخبين بأكثر من مليون مشاهدة. ووصفته صحيفة بلجيكية بدورها بالشخصية التي "لا بديل عنها". كما أشاد جونسون بحذر، رئيس المجلس المستقيل، معلّقًا على نظرته المتجهمة على وجه الخصوص. وقال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن متوجهًا إلى بركاو "قمتَ بالكثير لإصلاح مجلس العموم وساهمتَ في تعزيز ديموقراطيتنا". ولن يترشح بركاو في الانتخابات العامة الشهر المقبل. للمزيد على يورونيوز: إنتهاء ولاية جون بيركو في رئاسة "العموم البريطاني".. لا "أوردر" بعد اليوم بريطانيا: الانتخابات المبكّرة ومصير "بريكست" القادة الاوروبيون يوافقون على إرجاء بريكست من دون قرار في شأن المدة الزمنية Euronews (Ar)

شاهد: رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لرقصة ميرينغي تم تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس لأكبر عدد من المشاركين في الرقص الزوجي ميرينغي في مدينة سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان. ورقص أكثر من 420 زوجا لأكثر من خمس دقائق وبذلك حطم الرقم القياسي في غينيس والذي كانت تحتفظ به روسيا سابقا. تعود أصول موسيقى ورقصة الميرينغي إلى جمهورية الدومينيكان في منتصف القرن التاسع عشر. وفي عام 2016، أعلنت اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة) أن هذه الموسيقى التقليدية وكذلك الرقص يعد تراثًا ثقافيًا للإنسانية. للمزيد على يورونيوز: شاهد: سعودية منقبة ترقص في موسم الرياض والنائب العام يأمر باعتقالها رقصة "كودورو" طريقة حياة بالنسبة إلى أبناء الضواحي في أنغولا! شاهد: "رقصة ملكية" من الأمير هاري وزوجته على هامش زيارة إلى جنوب إفريقيا Euronews (Ar)

ألمانيا تحيي الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين في أجواء ملبدة تحتفل ألمانيا وأوروبا هذا الأسبوع بالذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين في أجواء مثقلة بمؤشرات عودة الحرب الباردة وتصاعد النزعات القومية، بعيدا عن الآمال التي خلفها انهيار الستار الحديدي. وأعدت ألمانيا برنامجا سياسيا مقتضبا لهذه الذكرى التي تصادف السبت. وقبل عشر سنوات وبمناسبة مرور عشرين عاما على سقوط جدار برلين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، حضر قادة العالم إلى ألمانيا وبينهم قادة أربع دول من قوات الحلفاء إبان الحرب العالمية الثانية، أمام بوابة براندنبورغ في برلين. وكان الهدف إثبات أن زمن الجدران والحصون ولى إلى الأبد. وهذه السنة، يتغيّب قادة قوى الحرب الباردة سابقا عن هذه الذكرى وسط فتور العلاقات مع واشنطن جرّاء سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" ومساعي بريطانيا للمضي في الخروج من الاتحاد الأوروبي وتصاعد النفوذ الروسي. ولن تكون الاحتفالات ضخمة السبت، خصوصا مع الأجواء السياسية السائدة في ألمانيا التي تشهد استقطابا غير مسبوق إثر تقدم اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين في الانتخابات، وخصوصا في ألمانيا الشرقية الشيوعية سابقا. أوروبا الوسطى واعتبارا من الاثنين، ستنظم سلسلة معارض وحفلات موسيقية في برلين على مدى أسبوع في هذه الذكرى، في الأماكن التي كانت مسارح الثورة عام 1989. وتلقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صباح السبت كلمة "في كنيسة المصالحة" التي أقيمت على طول الخط السابق للجدار في برلين. وسيحضر إلى جانبها قادة بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر بهدف التأكيد على "مساهمة دول أوروبا الوسطى في الثورة السلمية" التي جرت عام 1989. وسيلقي بعدها رئيس الدولة فرانك فالتر شتاينماير خطابا مساء أمام بوابة براندنبورغ قبل أن يتم تنظيم حفل موسيقي كبير. للمزيد على يورونيوز: "قوى الحرية والتغيير" في السودان توافق على تسليم البشير إلى الجنائية الدولية الصين تستقبل "الصديق" ماكرون وتحذر من فتح ملف هونغ كونغ ترامب يريد معرفة هوية "مسرب المكالمة" التي قد تؤدي لعزله وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن "الوحدة الألمانية هي هدية أوروبا إلى ألمانيا في ختام قرن تسبب فيه الألمان بمعاناة لا يمكن تصورها لهذه القارة". ويعتزم نظيره الأمريكي مايك بومبيو الحضور أيضا إلى ألمانيا حيث كان متمركزا حين كان جنديا عام 1989 على الحدود الداخلية الألمانية. لكن "أجواء التجديد" التي كانت تهيمن قبل 30 عاما أو حتى إلى خمس أو عشر سنوات خلت، "لم يعد قائمة" اليوم كما يقول مساعد رئيس بلدية برلين لشؤون الثقافة كلاوس ليدرير. وغذى سقوط جدار برلين الذي قسم أوروبا ما بعد الحرب آمالا أنذاك بحقبة من الوحدة والوئام ونزع الأسلحة وتوسع نموذج الديموقراطيات الليبرالية، لكن يبدو أن الأجواء اليوم تغيرت. حرب باردة جديدة؟ فقد عادت الحدود، والاتحاد الأوروبي يتهم دولا تحررت قبل ثلاثين عاما من الأنظمة الشيوعية مثل المجر أو بولندا، بتهديد دولة القانون فيما تسود النزعة القومية لدى الرأي العام. وعلى الصعيد الجيوسياسي "فإن الحرب الباردة تعود" لكن هذه المرة "بشكل مختلف" كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السنة الماضية لأن "الآليات التي كانت تتيح في السابق إدارة مخاطر التصعيد يبدو أنها لم تعد قائمة". وهكذا خرجت الولايات المتحدة من معاهدة نزع الأسلحة التي كانت موقعة خلال الحرب الباردة، ما مهد الطريق أمام سباق تسلح جديد موجه ضد الصين وروسيا التي تفرض نفوذها في كل مكان تنسحب منه الولايات المتحدة مثل الشرق الاوسط. وبالنسبة لزيارة بومبيو، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنه سيبحث "ضرورة التصدي بشكل أقوى للتهديدات المتزايدة الصادرة عن روسيا والصين". كما أن آخر رئيس للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيوف الذي لا يزال يحظى بشعبية في المانيا لأنه مهد الطريق امام سقوط الجدار، لا يعبر عن تفاؤل بعد 30 عاما. وحذر في آخر كتاب نشره من أن "السياسة الدولية تسير على منحدر شديد الخطورة". Euronews (Ar) 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO في الذكرى ال40 لأزمة الرهائن خامنئي يرفض التفاوض مع واشنطن Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف أن اثنين من أولئك الأشخاص ثبتت صلتهم بتفجير ثكنة قوات مشاة البحرية "المارينز" الأمريكية عام 1983 في بيروت، والذي أسفر عن مقتل 241 فردا أمريكيا، وكذلك بتفجير عام 1994 لجمعية التبادل الأرجنتيني الإسرائيلي في بوينس أيريس.

وقال بومبيو إن إدارة ترامب تؤكد على أن النظام في إيران يجب أن يفرج عن جميع الأمريكيين المفقودين والمحتجزين بصورة غير مشروعة ، بما في ذلك روبرت ليفينسون وشيوي وانج وسياماك نامازي وآخرين، مضيفا "لن نرتاح حتى يتم لم شملهم مع أسرهم".

وأضاف "منذ أربعين عاما، قام أتباع آية الله الخميني المدججون بالسلاح بكسر بوابات السفارة الأمريكية بطهران واحتجز النظام الإيراني أكثر من 50 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن لمدة 444 يوما". وتابع "إنه بعد مرور هذه الأعوام الأربعين، ما زال النظام في طهران يؤكد مرارا وتكرارا على أن أفعاله الأولى منذ اعتلاء السلطة كانت بمثابة مؤشر واضح على شخصيته الشريرة، وأن النظام يواصل احتجاز الأمريكيين ظلما ويدعم الجماعات الإرهابية بالنيابة عنه مثل حزب الله المتورط في احتجاز الرهائن".

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