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زلزالان قويان يضربان جزيرة في المحيط الهادي

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-earthquake-usgs-gov مركز الزلزال بحسب المركز الأميركي للمسح الجيولوجي هز زلزالان قويان، صباح الثلاثاء، جزيرة تونغا، في المحيط الهادي، ولم يعلن عن سقوط ضحايا بسببهما حتى الآن، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

فقد هز الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.6 درجة سواحل جزيرة تونغا، الواقعة في المحيط الهادئ، من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ونقلت فرانس برس عن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر، قبالة سواحل جزيرة تونغا، وقع على بعد نحو 134 كيلومترا غربي مدينة نيافو، التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.

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 ولا يتوقع المركز الجيولوجي الأميركي أن تخلف الهزة الأرضية أضرارا كبيرة، على الرغم من قوته، بالإضافة إلى ذلك، فإن سكان العاصمة نوكوالوفا لم يشعروا بالهزة.

كما استبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ وجود أي تهديد باحتمال حدوث موجات تسونامي.

وبعد عدة دقائق على الهزة الأولى، سجلت هزة أرضية ثانية، يعتقد أنها هزة ارتدادية، بقوة 5.5 درجات، وفق المرصد الأميركي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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