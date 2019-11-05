"قوى البرلمان": نتواصل مع الحكومة لحل مشكلة العاملين بعقود مؤقتة

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وقال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، إن اللجنة تتواصل مع مسئولى الحكومة من أجل وضع الحلول المناسبة التي تقضي علي مشاكل العاملين بعقود في الوزارات والمصالح من أجل استقرارهم الأسرى.
وأوضح "وهب الله"، أن النواب أعضاء لجنة القوى العاملة ورئيس اللجنة في اتصالات دائمة مع الإدارات والوزراء المعنيين لوضع الحلول المناسبة لعملية العقود، مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة وغيرهم فى الجهات الأخرى.
فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن عمال مصر أيدى أمينة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار هذه الموضوعات وأحوال عمال مصر.
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