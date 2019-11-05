اخبار العالم

"قوى البرلمان": نتواصل مع الحكومة لحل مشكلة العاملين بعقود مؤقتة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى البرلمان": نتواصل مع الحكومة لحل مشكلة العاملين بعقود مؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة على اتصال دائم مع جميع الوزراء المعنيين بمشكلة العاملين بعقود مؤقتة بوزاراتهم حتي يمكن الانتهاء من مشاكلهم والسعي لوجود حلول لتصحيح أوضاعهم الوظيفية من أجل استقرار أوضاع أسرهم.

 

وقال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم، إن اللجنة تتواصل مع مسئولى الحكومة من أجل وضع الحلول المناسبة التي تقضي علي مشاكل العاملين بعقود في الوزارات والمصالح من أجل استقرارهم الأسرى.

 

وأوضح "وهب الله"، أن النواب أعضاء لجنة القوى العاملة ورئيس اللجنة في اتصالات دائمة مع الإدارات والوزراء المعنيين لوضع الحلول المناسبة لعملية العقود، مثل عمال التشجير بوزارة الزراعة وغيرهم فى الجهات الأخرى. 

 

Advertisements

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن  عمال مصر أيدى أمينة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باستمرار هذه الموضوعات وأحوال عمال مصر.

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "قوى البرلمان": نتواصل مع الحكومة لحل مشكلة العاملين بعقود مؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا