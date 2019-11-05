الوفد: متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للموظفين

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وأضاف قوطة، في بيان، أن الاهتمام الواضح من جانب الرئيس السيسي على التأكد من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على كافة الجهات الحكومية، دليل على حرص الرئيس على رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أنه من المنتظر انتهاء جميع الجهات الحكومية المخاطبة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من تطبيقه بنهاية الشهر الجاري، وذلك وفقا لما تعهد به وزير المالية أخلال اجتماعه مع الرئيس السيسي.
واطلع الرئيس علي ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار وعددها 3286 قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدا أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجارى.
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