شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور رسالة طمأنة للموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على مختلف الجهات، رسالة طمأنة للموظفين.

وأضاف قوطة، في بيان، أن الاهتمام الواضح من جانب الرئيس السيسي على التأكد من تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على كافة الجهات الحكومية، دليل على حرص الرئيس على رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة بالحزب، أنه من المنتظر انتهاء جميع الجهات الحكومية المخاطبة بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من تطبيقه بنهاية الشهر الجاري، وذلك وفقا لما تعهد به وزير المالية أخلال اجتماعه مع الرئيس السيسي.

واطلع الرئيس علي ما قامت به وزارة المالية لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية أن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار وعددها 3286 قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى، مؤكدا أنه سوف تنتهي جميع الجهات المتبقية من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجارى.