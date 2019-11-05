شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب ترجئ مناقشة تحديات قطاع البترول لارتباط الوزير بموعد رئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الطاقة والبيئة خلال اجتماعها اليوم، والذي ترأسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة، تأجيل نظر التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلي موعد لاحق لاسيما واعتذار وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة في مستهل أعمالها اليوم، إن وزير البترول والثروة المعدنية تقدم باعتذار عن حضور اجتماع اللجنة لارتباطة بموعد رئاسي، وبناء عليه سيتم تأجيل مناقشة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للإجتماعات القادمة.

بدوره، تقدم المهندس أشرف فرج، وكيل وزارة البترول، باعتذار الوزير عن الحضور اليوم، بتأكيدة أن هناك ارتباطا رئاسيا لديه، بما لا يمكنه من حضور الاجتماع اليوم.

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وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد وضعت عددا من التوصيات المهمة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجى والاقتصادى والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة إلتزاماته المالية على أكمل وجه، تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكل المحافظات.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بتوفير عدد من أسطوانات البوتاجار للمناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها، وتوفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البحث والاستشكاف، تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.