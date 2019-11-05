الرئيس السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء.
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