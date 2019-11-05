روسيا : تخفيض إيران التزاماتها النووية أمرًا منطقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ):

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أن خفض إيران الجديد لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة، هو نتيجة منطقية للركود في حل المشاكل المتعلقة بالاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ريابكوف القول اليوم الثلاثاء: "نعتبر الخطوة الجديدة للجانب الإيراني لتقليص الالتزامات أنها تأتي كنتيجة منطقية للركود في حل المشاكل المعروفة المرتبطة بتحسين استدامة خطة العمل الشاملة وضمان النتائج الاقتصادية لتنفيذ الصفقة، والتي كانت إيران تعتمد عليها".

من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو بشأن تقليص إيران لالتزاماتها تجاه خطة العمل الشاملة مرة أخرى.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، معلقا على الخطوة الإيرانية الجديدة، إن "انهيار خطة العمل الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني لا يبشر بالخير".

وتابع بيسكوف: "تعلمون أن موسكو تدعم الحفاظ على هذه الصفقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد صرح في وقت سابق اليوم بأن بلاده ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، لافتا إلى أن "هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي".