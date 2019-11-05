صلاح عزازي بطل العالم في الكيك بوكسينج للمرة 18- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب: توج صلاح عزازي، ابن مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، ببطولة العالم للكيك بوكسينج، للمرة الثامنة عشر في تاريخه. وأقيمت البطولة، بمدينة مانشستر بانجلترا، وحصد خلالها "عزازي" على ذهبية وزن 85 كيلو جرام، وفضية الوزن المفتوح بنفس البطولة. واحتفظ صلاح عزازي، بطل العالم في الكيك بوكسينج، بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما حصل على ذهبية وزن 85 خلال العام الماضي والتي أقيمت بانجلترا.

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