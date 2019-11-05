الإمارات وبيلاروسيا يبحثان توسيع آفاق العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في قطاع الاستثمارات. وتوسيع آفاق العلاقات بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في قطاع الاستثمارات. وأعرب رئيس بيلاروسيا - خلال اللقاء اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على الانجازات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي. وكالة الأنباء الإماراتية - عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على الانجازات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي.

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