تكليف العقيل بحقيبة المالية في الكويت بدلًا من الحجرف

أشارت مصادر كويتية، إلى أنه سيتم تكليف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، بحقيبة المالية سواء بالأصالة أو بالتكليف.
وأوضحت صحيفة الانباء نقلا عن تلك المصادر أنه تم حسم قبول استقالة وزير المالية نايف الحجرف، وستعلن خلال ساعات ، نظراللموافقة على ترشيحه لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واضافت الصحيفة نقلا عن مصادر قانونية رفيعة أن الأحوط تكليف العقيل بالوكالة حتى تستطيع الحكومة التحرك في حالة التلويح باستجوابالعقيل خصوصا إذا كان لدى الحكومة قناعة راسخة بعدم إجراء تعديلات جذرية على نظام الاستبدال المعمول به منذ أكثر من 35 عاما للمتقاعدين والذي أثبت نجاحا كبيرا في المحافظة على حقوق المتقاعدين والورثة ، داعية الحكومة إلى تخفيض نسبة الفوائد الحالية المفروضة على المتقاعدين مع الاحتفاظ بمزايا نظام الاستبدال الحالي.
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