الكرملين: لا توجد خطة لعقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء عن عدم وجود خطة لعقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
موسكو سبوتنيك. وقال بيسكوف: "الآن لا توجد خطط محددة لأنه لم يتضح بعد أين يمكن أنيكون الرئيسين سوية على هامش أي فعالية دولية، لذا لا يمكننا الآن قول أي شيء على وجه التحديد لا توجد تقديرات".
وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسمياً وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو الماضي.
وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 حزيران الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.
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