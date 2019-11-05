لافروف يستبعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول الوضع بشمال سوريا

شكك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في إمكانية التوصل إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الوضع في شمال شرقي سوريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء:"ليس لدي شعور بأنه يمكن الاتفاق مع الولايات المتحدة على شيء ما اليوم".
وفي نفس السياق أكد لافروف أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسانالروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي، بخصوص الوضع في شمال سوريا، جار تطبيقه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن تسيير الوحدات الروسية والتركية الدورية المشتركة الثانية، في منطقة عين العرب بشمال شرقي سوريا، عند الحدود التركية.
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