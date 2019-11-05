ولي عهد أبوظبي يدشن شركة تكنولوجيا دفاعية متطورة جديدة

قالت حكومة أبوظبى، اليوم الثلاثاء، إنها تطلق شركة جديدة باسم إيدج ستستثمر فى التكنولوجيا الدفاعية. وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة فيصل البناي في حفل التدشين إن الشركة الجديدة ستستثمر في التكنولوجيات الدفاعية المتطورة وتأتي بها إلى الأسواق. وتأتي بها إلى الأسواق. وستوظف الشركة نحو 12 ألف شخص. وحضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حفل إطلاق الشركة.

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