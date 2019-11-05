بكين تعرب عن أسفها حيال انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

أعربت الصين، اليوم الثلاثاء، عن "أسفها" لقرار واشنطن إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينغ شوانغ في إيجاز صحافي روتيني "نأمل أن تتحمل الولايات المتحدة مزيداً من المسؤولية وأن تقوم بالمزيد للإسهام كقوة دفع في عملية التعاون متعدد الأطراف بدلاً من إضافة طاقة سلبية" لها.

وكانت قد أبلغت واشنطن رسمياً الأمم المتحدة، بانسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، لتكون الولايات المتحدة بذلك القوة الاقتصادية الوحيدة الخارجة عن المعاهدة المناخية.

وينص التبليغ على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع سلف ترامب باراك أوباما بعد عام من الآن في 4 نوفمبر 2020.

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