كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء تسيير الدورية المشتركة الثانية في "المنطقة الآمنة" بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات التركية والروسية، بدء تسيير ثاني دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، اليوم الثلاثاء.

وقد وقع الرئيسان التركي والروسي، اتفاقًا في 22 أكتوبر الماضي في مدينة سوتشي بروسيا، على تسيير دوريات مشتركة في منطقة شرق الفرات.

وبدأ تسيير أول دوريات مشتركة بين قوات تركية وروسية في شمال شرق سوريا، الجمعة الماضية.

وكان أردوغان قال، الأسبوع الماضي، عن الدوريات الأولى أنها ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

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وبموجب الاتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود، الشهر الماضي، عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، فقد منح المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء الماضي.

وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلي أن الدوريات بدأت في منطقة الدرباسية بعربات مدرعة وطائرات من دون طيار بقوات تركية روسية، حيث تغطي الدوريات قسمين بعمق 10 كيلومترات، وستستثني مدينة القامشلي.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها حاليا علي بلدات تل أبيض ورأس العين والقري المجاورة.

ولفت مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلي أن أنقرة ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.