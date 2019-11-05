كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين يكشف حقيقة عقد اجتماع جديد بين بوتين وترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد خطة لعقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وبحسب الوكالة، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف قال: "الآن لا توجد خطط محددة لأنه لم يتضح بعد أين يمكن أن يكون الرئيسين سوية على هامش أي فعالية دولية لذا لا يمكننا الآن قول أي شيء على وجه التحديد لا توجد تقديرات".

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية اجتماعا استمر لساعة ونصف الساعة.

Advertisements

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها الزعيمان اجتماعا رسميا وجها لوجه منذ قمة مثيرة للجدل في هلسنكي في يوليو الماضي.

وتستضيف مدينة أوساكا اليابانية، يومي 28 و29 يونيو الجاري، قمة مجموعة "العشرين الكبار" بنسختها لهذا العام. وتواجه الدول الأعضاء العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية، وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها اليابان.