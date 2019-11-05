كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية القطرية: تعزيز التعاون مع تركيا ليصبح "شراكة استراتيجية شاملة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إن قطر وتركيا يعتزمان توسيع نطاق تعاونهما ليصبحا "شراكة استراتيجية شاملة" فيما تتعامل الدوحة مع مقاطعة عربية من قبل السعودية والبحرين والإمارات ومصر.

تم اتخاذ القرار في اجتماع وزاري للجنة الإستراتيجية القطرية العليا التركية المنعقدة في الدوحة يوم الاثنين، حسبما ذكرت الوزارة.

وألقت أنقرة دعمها خلف الدوحة بعد أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر في منتصف عام 2017 ، بسبب تمويل الأخيرة للجماعات المسلحة.

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وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أمام مجلس الشورى الاستشاري في البلاد في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء "لقد نجحنا في الحفاظ على استقلال قراراتنا السياسية ومواجهة محاولات لتحويلنا إلى دولة تابعة".

قدمت كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تعتبر منظمة إرهابية.

عندما تم فرض المقاطعة الدبلوماسية والتجارية، سارعت تركيا في إصدار تشريع سريع لإرسال قوات إضافية وعتاد عسكري إلى قطر وقدمت إمدادات غذائية ومياه حيوية إلى الدولة الصغيرة.